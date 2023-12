Festa di Natale a Oregina con distribuzione di doni e letture di racconti natalizi

Nella giornata di sabato 16 dicembre a partire dalle ore 9:30 nel quartiere genovese di Oregina, si terrà una Festa di Natale organizzata da Spi Cgil Oregina, Anpi Oregina, Comitato genitori “Amici della Dieci”, Anteas Liguria e Genova e Asd Culturale “Amici della Riunda” con il Patrocino del Municipio 1 Centro Est. Si partirà alle 9:30 con la distribuzione di doni presso l’Arena dell’Ostello, per poi proseguire alle 15:30 con un momento conviviale e storie sotto l’alberopresso la rotonda di Oregina.

Infine dalle 16:30, sempre presso la rotonda di Oregina, l’aria natalizia si farà sempre più viva attraverso la lettura di storie di Natale per i più piccoli. La festa è stata preceduta da una raccolta di giocattoli iniziata il 4 dicembre 2023 e in corso fino ad oggi presso la sede Spi Cgil di via Balestrazzi 38r. Tutti i regali che sabato non verranno distribuiti saranno donati alle associazioni “Maison Des Enfants” e Genova Solidale durante una successiva giornata.

Per info:

Enrico Pagliuolo (Spi Cgil) 348 4522079

Davide Toso (Rete Associazioni) 340 8105816