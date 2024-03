“Festa della lettura” nel Sestiere di Prè con laboratori, incontri e riflessioni

La “Festa della lettura” in programma sabato 23 marzo nel Sestiere di Prè, sarà un'intera giornata dedicata alla lettura organizzata in occasione del weekend all'interno del quale cade la Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura.

L'evento fa parte dell'azione “La biblioteca va a spasso” promossa dalle associazioni Circolo Vega, Infanzia e Cultura, La Stanza, Semi Foresti, Via del Campo e Caruggi, insieme al Sea Genova, all'interno del Patto di Sussidiarietà Centro Storico di Genova finanziato dal Comune di Genova.

La giornata di sabato 23 marzo avrà inizio con un laboratorio per adulti dal titolo “Le carte del viandante. Letture e riflessioni sui temi del viaggio, delle culture, delle lingue”. Il laboratorio è curato dall'associazione La Stanza e si terrà presso l'associazione Semi Foresti in Via Prè 137r.

Sette piazzette allestite in tutto il Sestiere di Prè per il percorso di letture ad alta voce per famiglie con bimbi e bimbe dagli 0 ai 10 anni dalle 15 alle 17:30: Piazza del Campo, Piazza Don Gallo, Piazzetta Vittime di tutte le mafie, Piazza Sant'Elena, Piazza Superiore del Roso, Piazza dei Truogoli di Santa Brigida e Piazza Durazzo. In ogni piazza si ascolterà una lettura diversa che rinizia ogni 30 minuti (alle 15, alle 15:30, alle 16 e così via...).

Dalle 17:30 alle 18:30 nell'ambito del Progetto “La comunità entra in scena” finanziato da Con i Bambini, la rivista Andersen invita tutti e tutte a partecipare a Ma che storia! Performance di letture teatralizzate con Sergio Olivotti, in Piazza dei Truogoli di Santa Brigida.

Programma completo e la mappa: https://circolovega.org/ws/festa_lettura/

foto: fb@circoloVegarciragazzi