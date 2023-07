Festa al Cristo degli Abissi 2023

Sabato 22 Luglio nella splendida cornice della Baia di San Fruttuoso di Camogli si terrà la 69° edizione del Tributo di Fede al Cristo degli Abissi.

A partire dalle 21,30 circa, in un borgo illuminato solo dalla luce delle candele, all’arrivo del Dragun, inizierà la manifestazione. Partiranno due processioni, una a terra dalla chiesa alla spiaggia e una in mare fino alla verticale del Cristo degli Abissi, dove verrà posata dalle autorità una corona di alloro in ricordo dei morti in mare. Successivamente sulla spiaggia si terrà una messa di suffragio.

Chi fosse interessato a partecipare alla processione in mare deve venire munito di attrezzature sub presentandosi in spiaggia dai responsabili entro le ore 21. La manifestazione si svolgerà con condizioni meteomarine favorevoli.

Per informazioni sui trasporti:

Traghetti da S. Margherita/Rapallo 335 7090870

Traghetti da Recco/Camogli 392 1375558

Ultima partenza serale da Recco/Camogli 19,45/20,00