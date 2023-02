Tanti appuntamenti per il Carnevale 2023 a Sestri Levante

Lunghi festeggiamenti a Sestri Levante e dintorni per il Carnevale 2023, da sempre appuntamento molto sentito. Sabato 18 febbraio, alle 15, l’associazione Noi di Pila organizza al parco Sterza la PentoPilaccia: tanto divertimento e giochi per tutti i partecipanti. Martedì 21 febbraio appuntamento con gli Amici del Parco al parco Mandela a partire dalle 15:30, con la grande festa di Carnevale con musica, merenda e giochi per tutti i bambini.

Sabato 25 febbraio è il turno di un appuntamento sempre molto atteso e amato da grandi e piccini: il Carnevale del Bagnun, presso i giardini di via Brin a Riva Trigoso, che, a partire dalle 15, offrirà un pomeriggio di divertimento a tutti i partecipanti insieme all’associazione In cammino per la famiglia e con le famiglie ucraine che vivono sul territorio. Chiudono i festeggiamenti di Carnevale ancora gli Amici del Parco, questa volta al parco Monti nel quartiere della Lavagnina, domenica 26 febbraio a partire dalle 15: giochi, musica, merenda e la rottura della pentolaccia come da tradizione.