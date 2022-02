Festa di Carnevale in piazza dei Truogoli di Santa Brigida

Sabato 26 febbraio in piazza dei Truogoli di Santa Brigida arriva la Festa di Carnevale con tante attività, aperta a tutte le famiglie con bambini di età 0-8 anni.

Dalle 15,30 laboratorio creativo, letture di libri illustrati, e poi pentolaccia, musica e merenda insieme fino alle 18.

Per info e prenotazioni: vegalu@circolovega.it.

In caso di maltempo la festa si sposterà nella sede del circolo Vega per i soli bambini di 3-8 anni che però non potranno essere accompagnati dall’adulto. Si potrà accogliere solo un determinato numero di persone, quindi per partecipare è obbligatoria la prenotazione all'indirizzo e-mail vegalu@circolovega.it. Le iscrizioni sono attive fino a giovedì 24 febbraio alle 18 (eventualmente anche oltre nel caso ci fossero ancora posti disponibili).

L'attività - organizzata si svolgerà ai sensi della normativa per il contenimento del contagio da covid-19.