Quando Dal 19/05/2023 al 21/05/2023 Orario non disponibile

Ritorna anche quest’anno la tradizionale Festa dell’Ascensione di Borzoli! Due giorni tra attività per bambini e adulti, musica, sport, buon cibo e tanto divertimento. Mostre nelle sale parrocchiali adiacenti alla chiesa, osservazione del cielo a cura dell’Osservatorio astronomico di Genova, laboratorio “Tataki zome” (stampa su carta con fiori e piante), manifestazione “Borzoli in fiore”, frisceau, bancarelle e ottimo menu in entrambi le sere.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare la pagina Facebook “Società operaia cattolica S. Stefano Borzoli”.