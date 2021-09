"Fedra diritto all’amore" di Eva Cantarella con Galatea Ranzi alla Sala Mercato

"Fedra diritto all’amore" è uno spettacolo multimediale nato da un lungo lavoro di ricerca sui nuovi linguaggi teatrali. Il testo propone un’attualizzazione del mito ed è il frutto di un’analisi della figura di Fedra da parte di una delle più importanti studiose del mondo greco romano: Eva Cantarella. La pièce andrà in scena il 17 e 18 novembre alla Sala Mercato di Sampierdarena. In scena, Galatea Ranzi, attrice che ha recitato, tra gli altri, ne "La Grande Bellezza", "CentoVetrine" e "Baby".

Lo spettacolo non è un monologo in senso classico. Video, sonoro e luci portano in scena in una scatola multimediale parti e personaggi della vicenda, in continua interazione con l’attrice, sviluppando il racconto su diversi piani di narrazione. Galatea Ranzi è l’interprete di Fedra, “la luminosa”: consapevole ma tormentata, ribelle e pronta a sfidare la condanna morale della famiglia e della società per la ricerca della libertà. Non c’è predestinazione divina né maledizione in questa nuova Fedra: passione e intelligenza la portano al cambiamento. Bellissima e misteriosa, amata e rispettata, Fedra con la morte rivendica la libertà di amare e diventa simbolo dei diritti e della libertà delle donne.

Al temine dello spettacolo avrà luogo un incontro con l’autrice Eva Cantarella.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...