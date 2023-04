Fave Salame e non solo, by Croce Oro Sciarborasca

Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 maggio 2023 torna la eco-sagra primaverile della Croce d'Oro di Sciarborasca. "Fave, salame e... non solo". Ci sarà spazio per stand gastronomici, animazione e molto altro per tre giorni di divertimento, buona cucina e aggregazione.

Nella frazione di Cogoleto, nei locali e nello spiazzo davanti e sopra alla sede della Croce d'Oro di Sciarborasca, si inizia venerdì 5 sera con cena, musica e divertimento per grandi e piccini, e si va avanti con i festeggiamenti fino al pranzo di domenica 7.

Saranno tante le specialità culinarie preparate dalle volontarie cuoche: oltre al piatto della giornata, le fave con il salame e i formaggi, ci saranno anche primi e secondi piatti di stagione, contorni sfiziosi e prelibati dolci. Il tutto accompagnato da ottimi vini e le immancabili focaccette

Non mancherà la musica: venerdì 5 sera dalle 21 baby dance e Tributo a J-Ax e Articolo 31 con i "DOMANI SMETTO"; Sabato 6 sera dalle 21 baby dance e Concerto degli "EXPLOSION".; Domenica 7 pomeriggio dalle 14:30 baby dance e Musica e balli con l'orchestra "MIKE e i Simpatici"

Ristorante aperto sia venerdì e sabato sera a cena che domenica a pranzo con le stesse specialità culinarie. Zona ristorante al coperto e ampio parcheggio a poche decine di metri dalla sagra. La manifestazione sarà ecosostenibile: tutte le stoviglie utilizzate saranno biodegradabili ed ecocompostabili.

Parte del ricavato verrà devoluto all'associazione "Sofia nel Cuore" di Genova in ricordo di Sofia Sacchitelli per favorire lo studio dell'angiosarcoma, forma tumorale del cuore molto rara.