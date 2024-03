“La Famiglia Spinola nei suoi protagonisti”: conferenza a cura di A Compagna

Martedì 5 marzo 2024 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXI appuntamento del ciclo 2023-2024. Costanza Orsi racconta: “La Famiglia Spinola nei suoi protagonisti (e non si parlerà di Ambrogio!)”. Ingresso libero.

La storia della Famiglia Spinola è, come quella di altre famiglie, lunga e complessa. Fin dall’origine fu una famiglia assai numerosa, i cui membri dimostrarono grandi attitudini in ogni campo, legati ciascuno da un giuramento di appartenenza di cui oggi la Parrocchia gentilizia di San Luca, patrimonio della Fondazione, ne costituisce la testimonianza storica. Di Ambrogio Spinola si è detto e si dirà sempre, ma le gesta della Famiglia ci regalano ritratti di personaggi meno conosciuti ed altrettanto affascinanti: dopo una breve introduzione sull’origine della famiglia e dello stemma, si parlerà dei rami che hanno dato i natali al primo Cardinale ed al primo Doge della Famiglia; si conoscerà un ramo i cui membri, banchieri e corsari, abitarono tra Anversa e Londra; si illustrerà la vita di una donna, Aurelia Spinola (1620-1670), per poi incontrare coloro che vissero gli effetti della politica riformatrice e conquistatrice di Napoleone Bonaparte.

Tutto questo ci sarà raccontato da Costanza Orsi, diplomata al liceo classico e laureata in giurisprudenza, con una grande passione per la storia. Costanza Orsi collabora con la Fondazione Spinola dal 2001 e dal 2013 ne è la direttrice.