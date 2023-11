FAI un giro in vigna, appuntamento con “La Cantina degli Abissi” a Sestri Levante

20 euro, 15 per iscritti FAI

Al via il quarto appuntamento della seconda edizione di “FAI un giro in vigna”, una serie di eventi dedicati alla riscoperta del territorio e delle tradizioni della Liguria attraverso le sue eccellenze vitivinicole. La rassegna è dedicata ad aziende e viticoltori che hanno saputo recuperare le tradizioni e hanno valorizzato al meglio il territorio.

Domenica 26 novembre i volontari del Gruppo FAI Giovani Portofino - Tigullio vi aspetteranno presso la rinomata cantina Bisson, “La cantina degli abissi” a Sestri Levante, che dal 1978 si dedica alla valorizzazione delle uve della Riviera Ligure del Levante, facendo “rivivere” quei vini liguri autoctoni, che ormai erano praticamente scomparsi, attraverso il recupero della tradizione insieme alle più moderne tecniche di vinificazione. L’evento prevede una vista alla cantina con degustazione di un calice a scelta tra la “Bianchetta Genovese”, il “Ciliegiolo” e il “Musaico”.

Appuntamento alle 16:45 in Contrada Pestella, 42, Sestri Levante. Contributo di 20 € (15 € per iscritti FAI), possibilità di iscriversi al FAI in loco. Fino ai 35 anni quota agevolata 15 € (iscrizione e rinnovo).

Prenotazione obbligatoria a: portofino@faigiovani.fondoambiente.it