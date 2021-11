Festa dell'Albero: trekking sul monte Moro tra storia e natura

Prezzo non disponibile

La Pro Loco Apparizione organizza per domenica 21 novembre, giornata della Festa dell'Albero, l'escursione "Monte Moro: un percorso tra storia e natura".

Con una passeggiata attraverso una vecchia creuza, si raggiungerà nei pressi del “Liberale” un sentiero poco conosciuto che condurrà sulla cresta del Monte Moro da dove si scenderà sul piazzale dell’omonimo monte. Qui si farà una prima tappa storica alle batterie accompagnati da Massimo Luca Rossi, titolare del progetto Monte Moro, che spiegherà come Genova abbia sempre avuto, nella sua storia, un legame profondo con le sue fortificazioni.

Sonia Tirio del Centro Studi Sotterranei racconterà, invece, l’evoluzione agro-silvo pastorale della montagna di Fascia. Dopo aver consumato il nostro pranzo al sacco, ci si unirà ai volontari del progetto A Thousand Trees che saranno sul Monte, per piantare alberelli in occasione della giornata della Festa dell’Albero.

Si tornerà alla sede della Pro Loco di Apparizione attraverso antichi sentieri panoramici e nascosti.

Sono necessarie: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, un abbigliamento adeguato. Consigliati: macchina fotografica o telefono con fotocamera integrata. Gli animali domestici sono ammessi all'iniziativa, a condizione che siano provvisti di guinzaglio con museruola.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie e dell'ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, sarà rimandato a data da destinarsi.

Appuntamento alle ore 9,30 presso la sede della Pro Loco di Apparizione in piazza Don Canepa 2. Rientro previsto per le ore 17 in piazza.