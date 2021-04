Sulle orme di Sissi: il grande anello del monte Gazzo

Escursione guidata all’interno del futuro Parco Urbano del Monte Gazzo, nuovo polmone verde della città grazie alla bonifica programmata delle aree dismesse dall'attività estrattiva.

Presentazione

Era un giorno di marzo del 1893. Una affascinante donna di 56 anni giunse alla stazione di Porta Principe, viaggiando in incognito con lo pseudonimo di Lady Parker. La sua bellezza non passò però inosservata e i quotidiani dell’epoca iniziarono a raccontare il soggiorno breve ma intenso della Principessa Sissi, che conobbe la città lungo le strade della Genova di quel tempo. Instancabile camminatrice, l’imperatrice Elisabetta d’Austria volle concludere la sua visita ammirando la Superba dall’alto: vestita con un elegante abito nero e in mano un ombrellino color cenere, chiese al cocchiere di fermare la carrozza presso San Giovanni Battista, per salire a piedi verso il Santuario di Nostra Signora del Gazzo. L’iscrizione sulla facciata del vecchio hospitale dei pellegrini ricorda quel giorno.

Come allora, anche oggi la vista sul Golfo è davvero stupenda! Ma lungo l’itinerario ad anello, i punti panoramici sono davvero tanti, ad iniziare dai fortini, località dove erano state collocate alcune batterie anti-nave durante la Seconda Guerra Mondiale. Superato il Santuario del Gazzo, ci attendono altre viste mozzafiato: dal Monte Contessa e dal monumento ai Caduti della Montagna del Monte Spassuia (437 m). I ritmi lenti sono quelli giusti per raggiungere un luogo fuori dal tempo: l’Eremo di Sant’Alberto, dove il monaco cistercense concluse la sua vita in preghiera. Guadagnata nuovamente la sommità del Monte Gazzo, lungo una creusa condurrà verso Sestri Ponente. Ad attendere gli escursionisti, la piccola Chiesa dei SS. Rocco e Isidoro, che sorprese per il suo panorama anche l’imperatore Francesco Giuseppe e l’instancabile e formidabile camminatrice Elisabetta d’Austria.

Il fianco del Monte Gazzo, sventrato da secoli di attività estrattiva, resta abbastanza nascosto lungo l’itinerario guidato. Non resta che ringraziare gli amici dell’Associazione Monte Gazzo Outdoor, per la nobile azione di recupero e mantenimento della rete sentieristica locale.

Itinerario

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati dell'escursione

Data: Domenica 25 Aprile

Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 10:00 di Venerdì 23 Marzo oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 09:45 presso stazione ferroviaria di Genova Costa di Sestri Ponente

Rientro fine gita ore 17:30 / 18:00 circa presso stazione ferroviaria di Genova Costa di Sestri Ponente.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature da trekking e abbigliamento adeguati.

Dislivello: + - 550 metri circa

Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco,

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.

Se l'escursione è di vostro interesse aspettiamo i dati richiesti da inviare a escursionismoliguria@gmail.com

