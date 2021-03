Giornata delle guide Agael: sui crinali fra Bisagno e Sturla, escursione grautita

In occasione della giornata della guida Agael, domenica 7 marzo 2021 verrà organizzata un'escursione gratuita sui crinali tra Bisagno e Sturla, alla scoperta dei forti orientali dalla Serra di Bavari.

La zona di crinale dei Forti Orientali offre spunti storici che spaziano dalla storia antica alla seconda Guerra Mondiale. Dal Santuario della Madonna della Guardia di Bavari si prenderà il sentiero che collega Marassi alla vetta del Monte Fasce, salendo sul Castellaro di Bavari, sede di un insediamento degli Antichi Liguri. Passando a fianco di ridotte e trincee settecentesche (assedio del 1747), si risalirà poi il Monte Poggiasco, con la macchia mediterranea bassa dominata da timo, elicriso e santoreggia da un lato, e il bosco misto della fresca Valbisagno dall’altro. Il territorio è qui modellato da antiche pratiche di pascolo e sfalcio, che, ormai abbandonate, lasciano il passo a vari habitat di transizione con la presenza di specie rare (particolari orchidee selvatiche su tutte, ma non solo).

L’obiettivo principale della giornata sarà l’ottocentesco Forte Monteratti, il più esteso tra i forti genovesi, che ci permetterà una visita anche all’interno delle sue mura. Si proseguirà sempre per crinale, panoramico sul mare e la città, visitando altre strutture difensive minori come le settecentesche ridotte e le ottocentesche Torre Montelongone e Torre Serralunga, fino all’imponente Torre Quezzi, Sito di Importanza Comunitaria in quanto riparo di una specie di geco dalla distribuzione frammentata. Nei pressi, si trova il Forte Quezzi e una batteria antiaerea della II Guerra Mondiale. La via del ritorno abbandona in parte il crinale in favore della vecchia strada militare di accesso al Forte, immersi nelle ginestre, fino alla Cava del Ratti (sotto il Forte Richelieu e un’altra batteria antiaerea), da cui si tornerà alla partenza.

Il ritrovo è fissato alle 10 presso il piazzale del Santuario della Madonna della Guardia di Bavari.

Prenotazione obbligatoria: Valerio al 3480906206 (telefono o Whatsapp) o via mail valerio.lastrico@virgilio.it. Posti limitati.

Escursione a cura di Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R 44/99.