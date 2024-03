Ergonomia visiva: esplorando le implicazioni della funzione visiva sulla postura.

Il workshop, tenuto dal dott. Massimo Giaccio (Chinesiologo, Posturologo e Massoterapista), mira a portare alla luce la rilevanza di una visione sana nell'ottimizzazione della postura, un aspetto spesso trascurato ma cruciale per il benessere generale.

Cosa aspettarvi:

1 - Approfondimento Scientifico: Il workshop offrirà una panoramica scientifica delle connessioni tra la funzione visiva e la postura;

2 - Esercizi Pratici: Sarete coinvolti in sessioni pratiche progettate per migliorare la consapevolezza visiva e esplorare come ciò influenzi direttamente la postura. Avrete l'opportunità di apprendere esercizi che potrete facilmente incorporare nella vostra routine quotidiana.

3 - Sessione Interattiva: Avrete l'opportunità di porre domande e partecipare a discussioni interattive per approfondire la vostra comprensione e personalizzare le informazioni in base alle vostre esigenze specifiche.

Partecipare a questo workshop non solo arricchirà la vostra conoscenza su come la funzione visiva influisce sulla postura, ma vi fornirà anche gli strumenti pratici per migliorare la vostra salute complessiva.

L'evento è aperto a tutti e rappresenta un'opportunità imperdibile per investire nella vostra salute visiva e posturale.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di imparare, condividere e trasformare la vostra prospettiva sulla salute del corpo e della vista.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

La partecipazione è gratuita ma, è richiesta la prenotazione in quanto i posti sono limitati.

Prenota qui: https://www.posturaeallenamento.it/workshop-ergonomia-visiva