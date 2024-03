EnjoyGenova, gli appuntamenti di marzo: un mese dedicato alle donne

Un ciclo di itinerari dedicati interamente alle donne. Dalle storie delle ‘celebrità’ legate alla città, ai percorsi guidati alla scoperta dell’iconografia della figura femminile, nei vari aspetti legati alla sacralità, fino all’eredità lasciata da personaggi storici al femminile. Con la Primavera alle porte si apre una nuova stagione di EnjoyGenova, la rassegna di visite guidate curata da Cooperativa Archeologia, per accompagnare i visitatori alla scoperta di tesori artistici ed architettonici della città, alcuni già molto noti, altri invece da riscoprire sotto un’altra veste.

Quattro gli appuntamenti in programma, il primo dei quali domenica 3 marzo (ore 15) con “Storie di donne tra i carruggi”, itinerario alla scoperta della città al femminile dove ogni vicolo racconterà le leggende e gli aneddoti di donne celebri e del quotidiano femminile. Il percorso inizierà dalla Darsena, per arrivare alla zona di Prè, in cui si innamorarono Carlo Goldoni e la moglie Nicoletta Connio. Accompagnati dal mondo femminile narrato nelle canzoni di Fabrizio De Andrè i partecipanti attraverseranno via del Campo fino a raggiungere via Lomellini dove le protagoniste saranno Virginia Centurione Bracelli, Sofonisba Anguissola, Maria Mazzini e le “donne di Giuseppe”. In Strada Nuova verranno infine svelate le storie e gli aneddoti di Luigia Pallavicini, Maria Brignole Sale De Ferrari e Margherita di Bramante.

Domenica 10 marzo (ore 15) appuntamento fuori programma con l’itinerario “Da Genova verso l’Italia”, una passeggiata tra personaggi e luoghi risorgimentali, alla scoperta d’imprese, uomini e passioni che hanno reso Genova protagonista del Risorgimento Italiano. Racconteremo di eroi, di patria, d'ideali e di libertà di una Genova, spesso definita come la “città del Risorgimento”, in quanto protagonista di un processo politico che ha portato all’indipendenza e all’unità del Paese, diffondendo un sentimento nazionale e un movimento culturale, politico, sociale di unificazione secondo ideali patriottici che hanno portato alla rinascita italiana e al raggiungimento di un’identità politica unitaria.

Domenica 17 marzo (ore 14:30) Visita tematica al museo archeologico di Pegli, con l’itinerario guidato “I volti della Donna”. Un percorso alla scoperta dell’iconografia della figura femminile, nei vari aspetti legati alla sacralità e al privato, attraverso le sale del Museo, accompagnati da un’archeologa esperta. Le statue, i rilievi, le raffigurazioni ceramiche, narrano di divinità femminili multiformi. Ma i “volti della Donna” non sono solo quelli divini, ma anche quelli delle donne reali, che i visitatori potranno scoprire ripercorrendo le storie e le vite delle antiche dee e delle donne venute prima di noi.

Ultimo appuntamento domenica 24 marzo (ore 14:30) con la visita tematica al cimitero di Staglieno, per conoscere le storie di donne reali, raccontate attraverso i sepolcri per riflettere sulla loro vita e sulla loro bellezza artistica. Verranno raccontate le vite di donne famose come Fernanda Pivano e Anna Maria Ortese, intellettuali difficili e per certi versi scomode eppure eccezionalmente all’avanguardia, ma anche donne meno note, un insieme di storie che rappresentano l’eredità delle donne.

INFORMAZIONI UTILI

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 335 1278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it