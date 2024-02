Gli appuntamenti di febbraio con EnjoyGenova: dalla tradizione medievale al carnevale

Un viaggio nella storia e nelle tradizioni popolari genovesi attraverso itinerari in luoghi densi di curiosità. Per il mese di febbraio tornano gli appuntamenti di EnjoyGenova, il calendario di visite guidate organizzate da Cooperativa Archeologia, in compagnia di guide ed archeologi esperti, per conoscere i luoghi meno noti della città ed i loro tesori nascosti.

Il primo appuntamento è in programma domenica 4 febbraio (ore 15) con “Storie e leggende di Santi e Cavalieri”, percorso sulle tracce di San Giorgio, nel quale i visitatori saranno accompagnati tra i caruggi della città alla scoperta di aneddoti e curiosità su personaggi reali e leggendari legati alla storia gloriosa di Genova sul mare. La suggestiva passeggiata si snoda tra la zona del Porto antico e i caruggi medievali retrostanti, per concludersi alla Commenda dei Cavalieri gerosolimitani, nella zona di Prè.

Sabato 10 febbraio (ore 14,30) tutti in maschera per “Il mondo alla rovescia: il Carnevale”, organizzato in collaborazione con l’associazione “Un posto verde e blu”. Un appuntamento per (ri)scoprire la lunga tradizione delle celebrazioni carnevalesche, trasferendo i festeggiamenti sui famosi Carossezzi in Val Bisagno e Strada Nuova, per poi arrivare ai palazzi patrizi della città vecchia.

Domenica 18 febbraio (ore 15) ultimo appuntamento con “Storie di Medioevo: di loggia in loggia”, un percorso alla scoperta dello spazio urbano e della vita quotidiana della città medievale. Un viaggio nel cuore del centro storico, tra piazze, palazzi, abitazioni, fondaci, torri e logge in cui vivevano e svolgevano le proprie attività le famiglie consortili genovesi. Oggi le logge sono soltanto percepibili nel tessuto urbano moderno, in quanto private dalla loro funzione originale, un tempo vero e proprio carattere distintivo della città medievale.

Info utili

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 335 1278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it