"L’elisir d’amore" al teatro Carlo Felice

La celebre opera "L’elisir d’amore" di Gaetano Donizetti andrà in scena al teatro Carlo Felice di Genova dal 10 al 16 giugno.

Sabato 5 giugno 2021 alle ore 16 presso l'Auditorium “E. Montale” si terrà una conferenza illustrativa "L’Elegante ironia di Donizetti", relatore Roberto Iovino.

Definita in partitura «melodramma giocoso», ne "L'elisir d'amore" trova spazio anche l'elemento patetico, che raggiunge la punta più alta nel brano più noto, l'aria "Una furtiva lagrima". Fin dal suo apparire ebbe un grande successo, con trentadue repliche consecutive. A farla immediatamente amare è in particolare l'inventiva melodica donizettiana, che sposa a meraviglia la vena buffa dell'opera e che è talvolta velata di malinconia, in particolare, come detto, nell'aria più celebre.

La trama parla della storia dell'umile contadino Nemorino, innamorato della ricca e capricciosa fittavola Adina, ed incapace di dichiararsi. Arriverà poi il ciarlatano Dulcamara che venderà a Nemorino un fantomatico elisir d'amore. Gli esiti saranno imprevedibili.

