Electropark, doppio appuntamento nel weekend con "Vague" in spiaggia Voltri e "Dust of Dreams" alla Claque

Un weekend lungo ricco di eventi, tra dj set, live e spettacoli targati Electropark, con tre appuntamenti in programma tra Darsena, ponente genovese e Centro Storico. Venerdì 23 settembre (ore 18) prosegue Fish&Djs al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1) con i dj set di Modus e Alex T, intervallati dal live di Alassane Badboy. Sabato 24 e domenica 25 settembre (ore 19.30) il coreografo e performer Piergiorgio Milano porta sulla spiaggia di Voltri, nei pressi del Teatro del Ponente di Genova, lo spettacolo site-specific di circo “Vague”. Domenica 25 settembre (ore 19.30, 20.30 e 21.30) Electropark si sposta alla Claque con “Dust of dreams” di Eva Frapiccini, spettacolo cross-disciplinare che esplora la vita onirica delle persone attraverso i linguaggi delle arti visive, della musica, della performance e della video arte. Queste ultime due produzioni sono sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Art-Waves e fanno parte di “Performing Dreamworlds”, un palinsesto dalla vocazione internazionale e multi/transdisciplinare, riconosciuto dal Ministero della Cultura e composto da più di quindici spettacoli in calendario fino a metà ottobre.

Sabato 24 e domenica 25 settembre (ore 19.30) il coreografo e performer Piergiorgio Milano porta sulla spiaggia di Voltri, nei pressi del Teatro del Ponente di Genova, lo spettacolo site-specific di circo “Vague”. Una performance che vede protagonista il mare e che trascina il pubblico tra il movimento delle onde, delle navi e delle luci sul mare, rendendolo consapevole della fragilità degli ecosistemi marini e costieri. Domenica 25 settembre (ore 19.30, 20.30 e 21.30) Electropark si sposta alla Claque con “Dust of dreams” di Eva Frapiccini, spettacolo cross-disciplinare che esplora la vita onirica delle persone attraverso i linguaggi delle arti visive, della musica, della performance e della video arte. Il progetto è partito da Genova, grazie a delle iniziative di produzione partecipata attraverso la registrazione dei sogni dei cittadini di Genova, invitati a entrare nella “Dreams’ Time Capsule” nel cortile di Palazzo Ducale. Entrambe le produzioni sono in collaborazione con il Teatro della Tosse e Resistere e Creare e sono sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Art-Waves.

I biglietti sono disponibili sul circuito Dice https://dice.fm/bundles/electropark-2022-mxyr