Gli Editori e la Città: "Genova in cucina" alla Biblioteca Benzi

“Dieci volti di Genova: gli Editori e la Città”

Martedì 6 febbraio alle ore 17

Il 6 febbraio alle ore 17, la Biblioteca Benzi ospiterà l’incontro “Dieci volti di Genova: gli Editori e la Città”, inserito all’interno della rassegna che vede la partecipazione degli Editori genovesi che hanno presentato, in occasione di Genova Capitale del Libro 2023, una serie di proposte e di iniziative per la valorizzazione del ricco patrimonio editoriale genovese.

Ogni editore presenterà autori e titoli del proprio catalogo, offrendo al pubblico dei lettori uno spaccato della propria produzione su una tematica – il Mediterraneo e la tradizione marittima – centrale nella storia e per lo sviluppo della città. Il tema del nostro incontro è “Genova in cucina”, un corollario di tradizioni e ricette della tradizione genovese per tutti i gusti.

L'evento prevede la traduzione simultanea in Lingua dei Segni.

Si consiglia la prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it