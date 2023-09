A Genova la giornata conclusiva di Earthink, il primo festival che racconta la sostenibilità attraverso il teatro

Tutela del mare, cultura, sostenibilità ambientale e sociale: domenica 24 settembre, grazie alla collaborazione tra l’associazione culturale Tékhné APS, la Campagna 30x30 Italia di Worldrise, Onlus dedicata alla tutela e alla valorizzazione del mare, e l’associazione di promozione sociale Alle Ortiche, Genova ospiterà la giornata conclusiva di Earthink, il Festival itinerante che racconta la sostenibilità ambientale attraverso le arti performative, nato da un'idea di Serena Bavo di Tékhné APS.

In linea con gli obiettivi della Campagna 30x30 Italia di Worldrise, un’iniziativa nazionale che contribuisce ad uno sforzo internazionale indirizzato alla protezione, attraverso l’istituzione di Aree Marine Protette (AMP), di almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030, la XII edizione di Earthink Festival, dal titolo #ONDA, segue il tragitto dei fiumi che dalle montagne arrivano al mare, per portare con sé un'onda positiva di partecipazione e

consapevolezza.

Le attività di domenica 24 settembre, completamente gratuite, avranno luogo tra il quartiere genovese di Castelletto, presso il centro culturale e ambientale “Alle Ortiche” in Salita San Nicolò 34, e il parco del Righi, coinvolgendo cittadini e associazioni locali nella giornata conclusiva di Earthink Festival 2023 con laboratori e approfondimenti di sensibilizzazione ambientale, cura del territorio e socialità. Dopo il punto di ritrovo Alle Ortiche, alle ore 10, il primo appuntamento è una grande pulizia dei rifiuti a cura di The Trash Team & The Black Bag, associazioni genovesi che insieme ad altre 50 realtà presenti in tutta Italia fanno parte del network di 30x30 e che attiveranno la comunità in un’azione di cura e tutela del territorio all’interno del Parco del Righi.

Si prosegue poi con un pranzo comunitario Alle Ortiche: un momento di convivialità anti spreco negli spazi outdoor dell’associazione. La stessa location ospiterà, nel corso del pomeriggio, i talk e i successivi laboratori di sensibilizzazione e citizen science a cura di Cittadini Sostenibili, Outdoor Portofino ed Helpcode, che si concluderanno con un aperitivo sostenibile a cura de Alle Ortiche.

La partecipazione alle attività di Earthink Festival è completamente gratuita e aperta a tutti e tutte, con ingresso libero. È possibile consultare il programma dettagliato della giornata al link: https://www.earthinkfestival.eu/ethf23-onda-meets-30x30-alle-ortiche/

Contatti: bianca.bargagliotti@worldrise.org

Worldrise è un'associazione che da 10 anni agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di conservazione e sensibilizzazione, sviluppati per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo. La Onlus promuove il cambiamento necessario a costruire, insieme, un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu.

30×30 Italia è la campagna di Worldrise che si inserisce all’interno di uno sforzo internazionale, il cui obiettivo è di proteggere almeno il 30% dei nostri mari entro il 2030, attraverso la promozione e il supporto all’istituzione di Aree Marine Protette (AMP), un obiettivo tanto grande quanto necessario per garantire la funzionalità del Mare nostrum.

Tékhné APS è fra le prime associazioni del territorio piemontese a investire nel welfare culturale, promuovendo la rigenerazione umana a partire dall’attività artistica e creativa soprattutto verso le comunità fragili che non hanno facile accesso all’offerta teatrale.

Alle Ortiche è un’associazione di promozione sociale fondata a Genova per realizzare progetti di rigenerazione urbana e innovazione civica a base culturale e ambientale. Nel 2019 ha attivato il processo di rigenerazione dell’ex vivaio comunale di Valletta Carbonara.