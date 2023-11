“Donne: linguaggi, vita e libertà”, passeggiata Migrantour nel Sestiere di Prà sul ruolo della donna nelle diverse culture del mondo

Sabato 25 novembre alle ore 15:00 la passeggiata interculturale di Migrantour Genova dal titolo “Donne: linguaggi, vita e libertà” è dedicata alla donna e al suo ruolo nelle diverse culture del mondo.

Il percorso prende spunto da alcune collezioni di Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo e propone una riflessione sul dialogo, lo scambio e la narrazione, anche autobiografica, tra passato e presente, sui ruoli giocati dalle figure femminili sia nell’organizzazione del lavoro, sia nella gerarchia sociale. La condivisione ruota intoro alle culture, alle migrazioni, ai linguaggi, ai diritti e alle ingiustizie sociali che riguardano il mondo femminile.

La visita è anche l’occasione per conoscere donne che vivono e lavorano nel quartiere, in un percorso fatto di sorrisi, storie e persone diverse, ma al contempo preziose che hanno dato vita ad un continuo dialogo tra culture diverse e la città in cui vivono. Questa speciale passeggiata Migrantour Genova è proposta gratuitamente al pubblico, grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che le gestisce, e il Progetto di Comunità Centro Storico Genova e il Sestiere di Prè, ed è condotta da cittadini di origine straniera nel Centro Storico della nostra città, offrono molteplici spunti e occasioni per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con le diverse culture e tradizioni pur restando “sotto casa”.