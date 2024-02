Proiezione del documentario “I Cavalli Selvaggi dell’Aveto” al Museo di Storia Naturale di Genova

Mercoledì 21 febbraio alle ore 17 il Museo Civico di Storia Naturale di Genova ospiterà la proiezione gratuita del documentario “I Cavalli Selvaggi dell’Aveto”, che racconta la vita di una delle ultime popolazioni di cavalli selvaggi in Italia. Dopo la proiezione ci sarà un incontro con il regista Ugo Nuzzo e le fondatrici del progetto “I Cavalli Selvaggi dell’Aveto - Wild Horsewatching®”, Evelina Isola e Paola Marinari.

Il documentario, prodotto da Video Voyagers di Genova, con la regia e le immagini di Ugo Nuzzo e i testi di Evelina Isola, racconta la vita del branco nelle quattro stagioni, attraverso immagini mozzafiato girate nell’arco di cinque anni nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto, in Liguria. Il documentario è andato in onda per la prima volta su Focus nel novembre 2021 durante la settimana della scienza e ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica.

Ugo Nuzzo, produttore e regista: “Il documentario sui cavalli selvaggi dell'Aveto ha compiuto un viaggio emozionante di 5 anni, attraverso tutte le stagioni e le condizioni meteorologiche. Nonostante le sfide, ho avuto l'opportunità di esplorare la vita e l'habitat di questi magnifici animali. Sono sempre stato amante della natura e degli animali, e grazie ai cavalli ho scoperto luoghi straordinari e incontaminati. Il lungo processo creativo ha dato vita a un documentario trasmesso su Focus, acclamato dal pubblico, regalandomi una grande soddisfazione. Il film ha evidenziato il valore dei cavalli selvaggi per il territorio, sottolineando l'unicità e il potenziale da valorizzare in Italia”.

La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista e le fondatrici del progetto “I Cavalli Selvaggi dell’Aveto - Wild Horsewatching”, Evelina Isola e Paola Marinari, che da anni si occupano di tutelare e valorizzare questi splendidi animali, eredità di cavalli domestici rimasti allo stato brado dopo la morte dell’ultimo proprietario. Il progetto, nato nel 2012, ha portato per la prima volta in Italia l’horsewatching, l’osservazione dei cavalli in natura, come strumento di sensibilizzazione e di sviluppo sostenibile del territorio. Grazie al loro impegno, i cavalli dell’Aveto sono diventati un’icona per la Liguria e un’attrazione per i visitatori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni sul documentario e sul progetto, si può visitare il sito www.icavalliselvaggidellaveto.com.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita ma a numero limitato per cui è necessario prenotarsi scrivendo a didatticamuseodoria@comune.genova.it specificando nell’oggetto “Cavalli Aveto” e indicando nell’email nome, cognome, numero di cellulare, numero di partecipanti.