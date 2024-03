Torna a Genova "Discobrunch", tra musica in vinile, creatività e sapori mediterranei

Prezzo non disponibile

Domenica 17 marzo dalle ore 11 fino a sera, in via Domenico Fiasella 82r a Genova, presso il locale Record Runners, il suggestivo negozio di dischi in vinile e curiosita? con bar e ristorante annesso, si terra? il secondo appuntamento di “Discobrunch”, il format promosso da Sinestesie.

Come e? gia? emerso nella prima edizione l’evento e? uno spin-off di Dischibollenti, una serie di appuntamenti artistici che valorizzano il djing vecchio stile con musica mixata e selezionata con vinili 12” e 7”. Un viaggio sonoro alla scoperta di perle senza tempo e nuove hit che conducono il pubblico verso una fruizione musicale autentica.

“Dopo il successo della prima edizione vogliamo che Discobrunch diventi un appuntamento periodico e l’occasione per giovani, famiglie e persone di tutte le eta? per godersi la domenica tra musica, arte e buon cibo. Un’esperienza artistica e musicale dove godersi vinyl set coinvolgenti e immergersi in uno spazio immaginario e creativo”, spiega Sinue Valle di Sinestesie.

Infatti l’organizzazione ha attivato una serie di collaborazioni con realta? del territorio che si occupano di arte, design, riciclo e progettazione di spazi verdi. L'obiettivo e? dare vita ad ambientazioni evocative che portano lo spettatore a scoprire tendenze, opere creative e nuovi modi di pensare che muovono il tessuto sociale e culturale della citta?.

Per questa seconda edizione collaborano agli allestimenti alcuni ospiti:

- Show Room Valle Giuseppe di Arenzano, sala mostra di arredo e materiali ceramici che sviluppa collaborazioni con architetti, progettisti, creativi e artisti del territorio per realizzare progetti su misura e opere di design. L’attivita? presentera? per l’occasione alcuni pezzi della collezione Sticki Arredi Creativi, un progetto di propria ideazione che crea continuita? tra le superfici di rivestimento e l’arredamento;

- Art Room, la galleria che si trova in piazza Ferretto, nel cuore del centro storico, che e? uno spazio espositivo e artistico nel quale si propongono eventi, mostre e collezioni di artisti emergenti e del territorio:

- non manchera? il tocco verde di Common Place, il concept store di piante che arricchira? la proposta con le sue composizioni vegetali.

Dalle ore 11 scalderanno la consolle i Djs Dischibollenti e alcuni ospiti: Dj Stivo, che come sempre spaziera? attraverso vari stili e culture musicali dal funky all’hip hop; Tenkj che selezionera? vinili rock, indie ed elettronici; Federico di Black Moses l’ospite della giornata che portera? una selezione di rare grooves da tutto il mondo.

Il brunch, organizzato da Record Runners, sara? servito dalle 11 alle 16 e permettera? di gustare portate ispirate alla cucina mediterranea e non solo. Il servizio prevedera? due turni e il dopo brunch fino all’orario dell’aperitivo; per il brunch e? altamente consigliata la prenotazione del tavolo tuttavia l’ingresso al locale e? libero.

Orari

- 11-13:30 per i mattinieri che vogliono godersi il brunch in relax

- 13:30-16 per chi vuole un brunch scatenato

- dalle 16 il dopo brunch, che andra? avanti fino a sera e durante il quale sara? possibile accedere alla carta per godere delle proposte in lista.

Dopo l’interesse dimostrato dal pubblico durante la prima edizione, nella parte pomeridiana della giornata si terra? una sessione live juke box. Infatti Record Runners mettera? a disposizione una parte della sua collezione per permettere al pubblico di scegliere la propria musica che verra? messa sui giradischi dai djs.

Informazioni utili

Per prenotare il proprio tavolo scrivete alla pagina Instagram @sinestesie00 o chiamate il locale al 010 860 0316.

Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di seguire la pagina Instagram @sinestesie00