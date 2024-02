Dischibollenti: viaggio alla riscoperta dell’elettronica sospesa tra spiritualità e modernità

Sabato 24 febbraio 2024 torna Dischibollenti al Lucrezia Social Bar con un viaggio alla riscoperta dell’elettronica sospesa tra spiritualità e modernità. Dalle ore 22:00 presso il Lucrezia Social Bar, Sinestesie, con il suo format DISCHIBOLLENTI dedicato alla musica in vinile di ogni genere e cultura, presenta una serata caratterizzata da bassi potenti e sonorità mistiche.

Dopo il successo del primo appuntamento nello storico locale della movida genovese, a distanza di due mesi, DISCHIBOLLENTI torna con un viaggio visivo e musicale che porterà il pubblico alla scoperta delle origini dell'umanità e dell’elettronica fino ai giorni nostri.

“Abbiamo già detto molte volte che il nostro obbiettivo è sperimentare e lanciare performance transdisciplinari, spingere collaborazioni inedite e sostenersi con artisti e realtà del territorio” - ci spiega Sinue Valle fondatore di Sinestesie - “questa volta celebriamo una collaborazione tutta elettronica con gli amici del El Cartel collettivo molto attivo nell’underground genovese con il quale condividiamo valori come amicizia, rispetto del prossimo e la volontà di fondere arte e festa con intelligenza.”

I vinili di Tenkj dialogheranno quindi con le tracce in digitale mixate dagli artisti de El Cartel per una serata carica di energia, positività e qualche sorpresa. Insomma analogico e digitale, modernità e spiritualità, musica e immagini a confronto per un’esperienza a massimo volume che vi farà scatenare e, come suggeriscono gli organizzatori, riflettere sul mondo che ci circonda.

Per informazioni seguite la pagina Instagram Sinestesie00.