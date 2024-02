La Compagnia Goliardica Baistrocchi al Politeama Genovese con “Di poppa... o di prua?”

Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio la Compagnia Goliardica M. Baistrocchi arriva al Politeama Genovese con “Di poppa... o di prua? Crociera Goliardica in due tempi”.

Oltre un secolo di storia, di satira, di tradizione genovese. Fondata nel 1913 da Mario Baistrocchi, tenente-studente di Giurisprudenza caduto nella Prima Guerra Mondiale, “la Bai”, formata da studenti ed ex-studenti dell’Università degli Studi di Genova, è stata attiva quasi annualmente portando in scena spettacoli tutti al maschile che strizzano l’occhio alla realtà locale con incursioni nell’attualità di più ampia portata. Il finale vede sempre il “corpo di ballo” esibirsi in uno scatenato can-can, con guepière d’ordinanza. La compagnia è stata “laboratorio di formazione” per personaggi come Popi Perani, Enzo Tortora e Paolo Villaggio.

