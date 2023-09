Al via la decima stagione musicale al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure

Sabato 30 settembre parte ufficialmente la decima stagione musicale al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure. Si comincia con il concerto dei Tugboat Captain: nati nel 2017 come progetto solista del polistrumentista londinese Alexander Sokolow, sono diventati, mediante tre album e una manciata di EP, un ambizioso quartetto pop-barocco. Passando dal debutto lo-fi del 2017 'The Tugboat Captain', per un secondo disco dalle influenze folk 'Everybody Seem’s To Think That I’m A Raincloud', e attraversando il blocco dovuto al lockdown nel 2020, la band ha pubblicato il loro album di debutto in studio, 'Rut'. In Rut la band emerge con un grande disco pop sinfonico,senza perdere l'intimità del lavoro precedente che aveva raccolto un significativo successo in tutta la comunità DIY del Regno Unito. La band ritorna nel 2023 con una serie di nuovi singoli sperimentali e psichedelici.

Sabato 7 ottobre il Claudio Chiara Trio proporrà standards jazz, composizioni originali scritte dallo stesso Chiara e alcuni brani della tradizione afroamericana, rivisitati per questa formazione. Ne verrà fuori uno spettacolo originale, che vedrà brillare sul palco, insieme al sassofonista torinese, due specialisti del proprio strumento: Dino Cerruti al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria.

Ancora jazz sabato 21 ottobre con Andrea Paganetto Quartet. IANUA è il nuovo progetto del musicista ligure, che prende spunto dall’antico nome di Genova, una delle ‘porte’ che si affacciano sul Mediterraneo. La band è formata da Andrea Paganetto alla tromba, Maurizio Brunod alla chitarra, Marco Bellafiore al contrabbasso e da Rodolfo Cervetto alla batteria. Il nuovo album è un viaggio nelle rivisitate sonorità del Mare Nostrum.

Venerdì 27 ottobre si prosegue con il concerto dei Dor, band in cui militano musicisti di Ulan Bator, Bologna Violenta, Affluente e che propone un personale approccio al Folk e al Post-rock. Presenteranno il nuovo disco "In Circle", uscito il 19 Maggio per le etichette Drown Within Records e Toten Schwan Records, acclamato dalla critica come uno dei migliori album del 2023. Live line-up: Francesco Fioretti - chitarra, voce; Mario Di Battista (Ulan Bator) - basso, voce; Gabriele Uccello (Affluente) - batteria, percussioni, organetto; Alessandro Vagnoni (Bologna Violenta) - chitarra, synth, voce.

Apertura ore 21:30, inizio concerti ore 22. Ingresso 10 euro, riservato ai soci. Info: arcisanta@gmail.com