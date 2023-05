Dead Cells Corporation al Bonfim Club

DEAD CELLS CORPORATION è un collettivo decentralizzato nato su internet, orientato inizialmente verso lo svolgimento di attività informatiche illegali. Non riuscendo ad autosostenersi decidono di investire dei risparmi in un software per comporre musica, non tanto spinti dalla passione, ma vedendo semplicemente in essa uno strumento per accrescere i propri guadagni. Nel tempo riescono a reclutare produttori e songwriters da tutto il mondo che sposano il loro concetto di pubblicare musica attraverso un’identità condivisa. Nel 2022 eseguono un attacco informatico ai danni dell’etichetta discografica italiana Dischi Sotterranei che, affascinata dal loro modo di operare, decide di prendere DEAD CELLS CORPORATION nel loro roster.

Il collettivo non è focalizzato su alcun genere musicale, al suo interno trovano spazio produttori e band come Dimitri (techno, hardcore), Masao (punk-rock, metal), Khalil AA (techno), Tania (EDM, trap), Whore Virgins (punk-rock, metal), Mverteventura (techno, house), Pervyteen (EDM, trap), Heidi’s Underwear (elettronica), Mara Venierus (pop, folk).

