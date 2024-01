Daniele Raco al Teatro Garage con “Solo”, il nuovo divertente spettacolo che parla di solitudine

Venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage debutta il nuovo lavoro di Daniele Raco “Solo”, uno spettacolo in doppia data in cui il comico ligure parla di solitudine e del rapporto che ognuno ha con se stesso.

Il nuovo spettacolo “Solo”, interamente scritto e portato in scena da Daniele Raco, è “consigliato ai single, a chi aspira a esserlo ma anche alle coppie che non vogliono ritrovarsi come me”, come afferma l’autore. «Avete mai pensato a quanto tempo passiamo da soli? Anche se abbiamo una famiglia, degli amici o dei colleghi le ore nelle quali siamo soli sono tantissime – spiega Raco – Avete mai pensato che anche nei gruppi rock più uniti e longevi uno dei momenti preferiti del concerto sono i vari “solo”? La solitudine spesso è vista come una cosa negativa e questo ben prima della devastante canzone che ne porta il titolo. Sul palco sono spesso da solo, nei viaggi in giro per spettacoli anche, sono i momenti in cui spesso si riflette. E così mi ritrovo solo a 50 anni e tanto vale fare come sempre: riderci su».

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare online sul sito www.teatrogarage.it oppure all’ufficio del teatro (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447.