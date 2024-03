Daniele Raco ospite di “Mugugni”, la serata di stand-up comedy al Big Ben Pub di Sampierdarena

Sabato 9 marzo al Big Ben Pub torna “Mugugni”, la serata di Stand-Up Comedy nel cuore di Sampierdarena con lo special comico di Daniele Raco. Dato il grande successo delle serate a più comici - gli open mic più rocamboleschi di Genova - Mugugni raddoppia, proponendo, sempre una volta al mese, una rassegna di special comici di grandissimo livello. L’appuntamento di marzo è sabato 9 alle 21 al Big Ben Pub di Via Nicolò Daste, 108/R, a Sampierdarena, storico pub di quartiere conosciuto come “da Mauri” o “108”.

La serata, organizzata da due amici sampierdarenesi - lo scrittore Marco Cubeddu e l’attore Emilio Vedelago - sarà il secondo appuntamento di una rassegna di comiche e comici che proporranno al quartiere e alla città i loro spettacoli completi a prezzi popolari. Tra ottime birre, tavolacci e botti su cui consumare in un’atmosfera di convivialità gustosi hamburger e panini, sul palco davanti al camino si esibirà Daniele Raco, tra i maestri della comicità ligure e nazionale più apprezzati e attivi dal vivo degli ultimi 30 anni con uno spettacolo “a ruota libera”.

Conosciuto come “uno che non le manda a dire”, Daniele Raco “odia i fighetti, i finti intellettuali, i depravati, lo spreco del talento, l'assenza di talento”. Giovane e vecchio al medesimo tempo, riesce a farsi capire da tutte le generazioni. Ha scritto libri, prodotto documentari, preso parte a esperienze cinematografiche e numerosi programmi televisivi (Zelig, Comedy Central, Colorado) ma continua ad “amare visceralmente le esibizioni dal vivo nei piccoli palchi del club e dei teatrini di periferia”, che sono la dimensione in cui si sente veramente a casa.

In apertura di spettacolo, comici locali a sorpresa scalderanno l’atmosfera condividendo col pubblico i tradizionali “mugugni” collettivi, che impreziosiranno questa seconda serata di rassegna comica sampierdarenese: oltre alle serate di microfono aperto, che rimarranno l’irrinunciabile appuntamento mensile in cui comici navigati ed esordienti provano il loro nuovo materiale, al Big Ben Pub si alterneranno i migliori comici italiani in circolazione, famosi e non, coi loro spettacoli interi, solitamente destinati a prestigiosi teatri, grazie a Mugugni messi in scena in uno spazio intimo e familiare.

Visto il grande accesso di pubblico si consiglia vivamente di prenotare. I posti a sedere non sono tanti, e i posti in piedi molto limitati. Ingresso: 10 euro con consumazione. Prenotazioni: Mauri, 320 9095571.