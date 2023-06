"Creativamente in Libertà", artigianato artistico a Lavagna

È tutto pronto per la settima edizione di "Creativamente in Libertà", a Lavagna in Piazza della Libertà per animare le serate estive di residenti e turisti nella caratteristica piazza principale.

“ CREATIVAMENTE IN LIBERTA’ “

Artigianato Artistico e Creativo di Qualità

dalle ore 18,00 alle ore 24,00



SABATO 01 luglio 2023

VENERDI’ 21 luglio 2023

SABATO 05 agosto 2023

VENERDI’ 11 agosto 2023

MARTEDI’ 15 agosto 2023

SABATO 19 agosto 2023

SABATO 02 settembre 2023