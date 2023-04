Eventi di Pasqua al Covo di Nord-Est: Gemelli DiVersi e non solo

Fine settimana intenso al Covo di Nord-Est in occasione delle festività pasquali. Venerdì 7 aprile Easter Bunny's Party al Covo Disco Young, la serata per il pubblico più giovane. Allestimento a tema con gadget per tutti, 3 Music Rooms e 5 DJs, voice Black Oko. Sabato 8 aprile arrivano sul palco del Covo di Nord-Est i Gemelli DiVersi. Revival 90/00 tutto da cantare, per fare un salto nel passato con i grandi successi come “Mary”, “Fotoricordo” e tanti altri. Domenica 9 aprile Lily’s Groove con 12 ore di musica, i sound più in voga e ricercati, dalle 5pm alle 5am. Una lineup incredibile: Bellaire, Dust Cloud, Eternal Love, Innocent Soul, Peregalli, Larry Masmero.

Info & Prenotazioni ai numeri:

0185286558

331 1300445