Nuovo corso di disegno e pittura a Genova presso il Centro Artistico Art’Intorno

ll corso che prende avvio subito dopo le festività natalizie consiste nell’apprendere, partendo dal proprio punto di conoscenza, tutto ciò che riguarda la pittura. Garantisce l’acquisizione totale delle varie tecniche correlata da riferimenti alle correnti più rappresentative della Storia dell’Arte. La base resta sempre il Disegno dal Vero, dalle forme semplici fino alla riproduzione di composizioni sempre più complesse.

È rivolto alle persone che avvertono una predisposizione artistica e vogliono mettersi alla prova, affrontando un iter sempre più complesso, in relazione agli obiettivi che ogni singolo fruitore si pone. A chiunque voglia riscoprire il gusto nel dare forma a qualcosa con le proprie mani, a tu per tu con il foglio e la tela. A chi voglia approfondire una tecnica particolare o ha un problema grafico da risolvere. Prerequisiti fondamentali sono: l’amore per l’ Arte, la disponibilità all’apprendimento del Disegno dal Vero e la volizione nell’affrontare le singole tecniche, nella certezza categorica che tutti possono imparare.

Programma

Il Corso è sempre personalizzato. Globalmente il Centro artistico Art’Intorno propone:

Tecniche di disegno base

Si parte dalla costruzione di figure geometriche applicate agli spazi e all’anatomia, costruzione di una prospettiva, costruzione di parti del corpo come viso, mani…

Acquisizione di un metodo per raggiungere una corretta proporzione e come lo si inserisce all’interno di un foglio

Conoscenza di principali mezzi tecnici per il disegno, graffite, sanguigna, penna, carboncino, pastello…

Tecnica del chiaro-scuro

Teoria delle ombre e studio delle fonti di luce: il tratteggio a 45° e a 90°

Disegno dal vero o da immagine

Pittoriche baseTecniche

Conoscenza e studio delle teorie basilari attraverso l’uso di tempera acrilica, pastello e derivati.

Studio dei rapporti luce-colore su un incarnato, un panneggio. Resa cromatica e luminosità nel ritrarre oggetti di vario materiale quale metallo, vetro…

Tecniche pittoriche avanzate 1

Sulla base di una o più opere prescelte, proposta di elaborazione attraverso le tecniche utilizzate dagli artisti più rappresentativi delle varie culture artistiche, i colori visti come luce, le teorie impressioniste a riguardo, la scomposizione dei corpi di Picasso, in relazione alle grandi teorie di Freud sulla suddivisione della psiche. Le tecniche per esperire in questo livello sono acquerello, tempera, gessetti, matite colorate acquerellabili, pastelli a olio e a cera

Tecniche Pittoriche Avanzate 2

Utilizzo di colori ad olio

Approfondimento di una o più tecniche scelte dallo studente.

Ricerca di uno stile personale

Specializzazione nell’uso delle differenti tecniche pittoriche