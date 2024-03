Connessioni blu: il mondo dell’autismo alla Biblioteca Benzi

“Connessioni blu: il mondo dell’autismo”

Tavola rotonda

Mercoledì 3 aprile alle ore 16

Il 2 aprile ricorre la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per porre l'attenzione su questa tematica importante, il Municipio VII Ponente, attraverso la Vicepresidente Lorella Fontana, organizza presso la biblioteca un pomeriggio di aggiornamento e sensibilizzazione con esperti del settore, durante il quale si terrà un collegamento telefonico con Massimo Pedersoli, in viaggio per promuovere una cultura di maggior attenzione al mondo dell'autismo e autore del libro “Quelle improvvise connessioni blu – Un milione di passi per l’autismo”.

L'incontro si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 16:00 nella Biblioteca Civica Rosanna Benzi.

Interverranno:

Lorella Fontana Vicepresidente Municipio VII Ponente

Dott. Gabriele Casarino - Nutrizionista

Dott.ssa Silvia Galleano - Presidente Cooperativa Sociale ABAcadabra - e Terapista ABA

Dott.ssa Carlotta Berti - Terapista ABA presso Cooperativa Sociale ABAcadabra

Prof. Luca Goggi - Dirigente Scolastico I.C. Prà

Prof.ssa Silvia Bersi - Docente I.C. Prà

Alessia Doragrossa - Responsabile operativo unità cinofile da soccorso “IL BRANCO Anpas”

Eugenia Boccardo - Esperto in IAA - iscritto in Digital Pet come Coadiutore

In collegamento Massimo Pedersoli - fundraiser e scrittore

Info e prenotazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok!