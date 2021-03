"Passato Presente": storie d'Appennino attraverso l'arte nelle videoconferenze di Artesulcammino

È trascorso un anno da quando per la prima volta le parole isolamento fisico e quarantena sono entrate prepotentemente nel nostro vocabolario quotidiano.

Un anno fa, in modo spontaneo, i membri dell'associazione genovese Artesulcammino si sono ritrovati davanti al computer o allo smartphone, con il desiderio di rimanere uniti e di non perderci di vista per parlare di viaggi, storia e arte.

In molti in questi mesi hanno chiesto all'associazione di ripetere l'esperienza: e dunque si riparte con le conferenze online.

La nuova proposta, che si inserisce nell'insieme delle iniziative "Passato Presente - racconti d'arte e storia a cura di Flavia Cellerino" ha come titolo "Appennino a colori". Storia dell'arte e storia per raccontare tra Quattrocento e Novecento l'evoluzione della rappresentazione del paesaggio italiano nel suo spazio più diffuso, l'Appennino appunto.

La presentazione introduttiva delle conferenze è giovedì 18 marzo alle ore 18. Ci si può iscrivere seguendo le indicazioni a questo link.