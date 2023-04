A Compagna presenta “Genova e la Corsica in età moderna”

Mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 17 nell’Aula 1B del Dipartimento Architettura e Design, stradone di Sant’Agostino, “A Compagna”, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXVIII appuntamento del ciclo 2022-2023: Carlo Bitossi racconta “Genova e la Corsica in età moderna”. Ingresso libero senza prenotazione.

Dalla metà del ’400 sino al 1768 la Corsica fu un dominio genovese, prima attraverso il Banco di San Giorgio, poi sotto il governo diretto della Repubblica. Il controllo dell’isola, motivato da ragioni anzitutto geopolitiche, si affermò con difficoltà nel corso del ’500 e venne messo in discussione a partire dal 1729 da una nuova serie di ribellioni che si trasformarono in una guerra di indipendenza. Nel corso di questa guerra, come in precedenza, molti isolani furono leali alla Repubblica, che nel 1768 cedette infine l’isola alla Francia, già intervenuta a sostegno di Genova nell’isola, sempre per ragioni geopolitiche. Del lungo e complicato rapporto tra Genova e la Corsica, a lungo interpretato seguendo l’ispirazione dei contrapposti nazionalismi, è possibile oggi avere una visione più equilibrata e sfumata.

Carlo Bitossi, già direttore dell’Archivio di Stato di Genova e poi docente di Storia moderna nell’Università di Ferrara, ha studiato la storia politica genovese in età moderna e sta curando con Antoine-Marie Graziani l’edizione delle lettere del leader indipendentista corso Pasquale Paoli.