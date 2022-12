Concerto di Natale per la rassegna “Genova meets Napoli”

Lunedì 12 dicembre alle 19:30 nella Chiesa del Gesù di piazza Matteotti, si svolgerà il concerto, ad ingresso gratuito, “Incanti di Natale”, per la regia di Beppe Barra, con Angela Luglio ed Enrico Vicinanza e l’accompagnamento di 5 musicisti. Il concerto, tratto dalla barocca “Cantata dei pastori”, si inserisce all’interno di “Genova meets Napoli”, tre eventi durante i quali la città ligure ospiterà la cultura del Natale napoletana. Dopo “Incanti di Natale”, “Genova meets Napoli” prevede, il 13 dicembre, l’inaugurazione della Mostra dei presepi napoletani, con i costumi della cultura pastorale napoletana, e del presepe del Maestro Carotenuto, con sagome ad altezza d’uomo, dipinte a mano. Infine il 5 gennaio si svolgerà una sfilata di figuranti in costume della tradizione del presepe napoletano, zampognari e la partecipazione dei Gruppi Storici Genovesi (con partenza da Piazza De Ferrari ed arrivo al presepe in Via Garibaldi).

Tutte le informazioni e programma completo su visitgenoa.it/evento/genova-meets-napoli