Come ogni anno, non può mancare l'appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale al Teatro Carlo Felice. L'evento relativo alle feste natalizie 2022 è fissato per sabato 17 dicembre alle ore 20. Protagonista sarà il Coro di voci bianche dell'Opera Carlo Felice Genova, diretto da Gino Tanasini con l'accompagnamento al pianoforte di Enrico Grillotti. Il programma prevede l'esecuzione di tradizionali canti natalizi, e “A Ceremony of Carols” op. 28 di Benjamin Britten.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro oppure sul circuito online Vivaticket.

foto: operacarlofelicegenova.it