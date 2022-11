Tris d'assi per il quinto concerto della stagione GOG al Carlo Felice

Indirizzo non disponibile

Lunedì 7 novembre al Teatro Carlo Felice alle ore 20:30 si terrà il quinto concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto la GOG ospita una trio speciale: Francesca Dego violino, Martin Owen corno e Alessandro Taverna pianoforte. Francesca Dego e Alessandro Taverna sono due musicisti trentenni che di strada ne hanno già fatta parecchia. E se ai due artisti italiani aggiungiamo il nome di Martin Owen, Primo corno della BBC Symphony Orchestra, il Tris d’Assi è servito. L’inusuale formazione da camera esegue il romantico Trio di Brahms, quello di Ligeti del 1982 – che l’autore descrisse né moderno, né postmoderno – la Sonata per violino e pianoforte di Schumann, che al primo ascolto incantò Clara e un capolavoro per solo corno di Olivier Messiaen.

Programma

Robert Schumann (Zwickau, 1810 – Endenich, 1856)

Sonata per violino e pianoforte in la minore op. 105 (1851)

Mit leidenschaftlichem Ausdruck

Allegretto

Lebhaft

György Ligeti (Tâmâveni, 1923 – Vienna, 2006)

Trio "Hommage à Brahms" (1982)

Andante con tenerezza

Vivacissimo molto ritmico

Alla marcia

Lamento. Adagio

Olivier Messiaen (Avignone, 1908 – Clichy, 1992)

Da Des Canyons aux étoiles: (1971 – 1974)

Appel interstellaire per corno solo

Johannes Brahms (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)

Trio in mi bemolle maggiore op. 40 (1865)

Andante

Scherzo. Allegro (mi bemolle maggiore). Trio: Molto meno allegro

Adagio mesto

Finale. Allegro con brio

Biglietti

I Settore € 30 – II Settore € 20 – Under 30 € 12 – Under 18 € 6

Acquistabili presso gli uffici della GOG dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16, Galleria Mazzini 1, primo piano; con carta di credito telefonando al numero 0108698216 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16; con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Giovine Orchestra Genovese onlus IBAN IT70E0100501400000000018141 specificando causale ed inviando una copia della disposizione ad info@gog.it

I singoli biglietti si possono acquistare anche: online su www.gog.it – www.vivaticket.it – www.happyticket.it