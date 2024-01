Concerto della Filarmonica di Cornigliano nella Chiesa di N.S. della Mercede a Capolungo

Domenica 7 gennaio alle ore 16 la Filarmonica di Cornigliano festeggerà la fine delle festività con il consueto concerto presso la Chiesa di Nostra Signora della Mercede e Sant’Erasmo di Capolungo a Nervi. Il legame tra la Filarmonica di Cornigliano e la Parrocchia nasce moltissimi anni fa e ogni anno si rinnova con entusiasmo.

Il concerto, diretto dal Maestro Paolo Pezzi, appassionato e poliedrico musicista alla guida della banda da quasi 25 anni, eseguirà trascrizioni per banda di celebri brani del repertorio classico originali e trascritti per banda come la celeberrima Aria sulla quarta corda di J.S. Bach, trascrizioni per banda di colonne sonore dei film Il Gladiatore (musica di Hans Zimmer e Lisa Gerrard) e Il Postino (musica di Luis Bacalov) che permetteranno ai solisti della banda di dar prova tangibile del loro talento, medley di brani pop tra cui un omaggio agli ABBA e marce sinfoniche per banda.

La Società Filarmonica di Cornigliano, fondata nel lontano 1878, quest’anno festeggia il 145° anniversario. Traguardo importantissimo non solo per la Filarmonica, ma per l’intero quartiere di Cornigliano. A quel tempo, un gruppo di appassionati, rispondendo ad un bisogno antico, decise di riunirsi per far musica e fondò la Filarmonica. Da lì iniziò la lunga storia della società e la sua attività di insegnamento e diffusione della musica, con particolare attenzione per i giovani. Un percorso fatto di momenti felici sia sotto il profilo musicale — ottimi risultati conseguiti nei Concorsi per Bande — sia sotto quello del numero dei soci, degli allievi e dei musicisti in generale. Desideriamo sottolineare l’importanza della possibilità per i bambini, ragazzi e adulti di apprendere uno strumento musicale in un ambiente sano e che aiuta la socializzazione di persone di età diverse. La banda insegna a suonare insieme agli altri, sviluppando il senso musicale, le capacità di ascolto e il rispetto per gli altri. Suonare insieme fa in modo che la passione di ognuno cresca naturalmente, perché alimentata dall’amore per la musica e dal benessere per chi suona e per chi ascolta.

Per il concerto di domenica 7 gennaio la Filarmonica di Cornigliano potrà contare sul sostegno di eccellenti musicisti che, iniziati alla musica proprio nella scuola della Filarmonica, hanno proseguito gli studi presso i Conservatori e le Accademie più importanti e allo stesso tempo darà per la prima volta spazio a giovani allievi della banda e del liceo Pertini di Genova.

Ingresso è libero e gratuito.