Concerto per il Capodanno Cinese al Teatro Stradanuova con gli studenti del Conservatorio Paganini

Il Teatro Auditorium Stradanuova, nel cuore del centro storico di Genova, sarà il palcoscenico di una straordinaria festa dell'amicizia italo-cinese martedì 23 gennaio 2024 alle ore 17:30. Il Presidente dell'Associazione Culturale “Amici della Cina”, Giovanni Wanli Zhou, condurrà un evento che vedrà coinvolgere studenti cinesi e italiani del Conservatorio Paganini di Genova in un Concerto per il Capodanno Cinese, unendo le tradizioni musicali dei due paesi in un concerto senza precedenti.

L'evento, patrocinato dal Consolato Generale della Repubblica Cinese a Firenze, dal Comune di Genova, dalla Città Metropolitana di Genova e dalla Regione Liguria, riveste particolare importanza per la comunità cinese e genovese, nonché per le numerose autorità locali.

Genova, con la sua popolazione multiculturale di oltre 4.000 cinesi e numerosi studenti provenienti dalla Cina, tra cui quelli del Conservatorio e dell'Università, svolge un ruolo fondamentale nei rapporti italo-cinesi. La città è rinomata non solo in Italia, ma in tutto il mondo, con oltre 4.000 partnership con città cinesi come Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. Questo straordinario evento musicale si pone come ulteriore incentivo alla promozione degli scambi e della cooperazione tra Genova e la Cina, rafforzando l'amicizia tra le due comunità.

Giovanni Wanli Zhou, Presidente dell'Associazione Culturale “Amici della Cina”, ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi chiamo Giovanni e sono nato in Cina, ho un grande interesse per la cultura e le arti italiane. Siamo nel 2015 e abbiamo iniziato questa avventura con Amici della Cina a Sidi Alor, La Spezia. Attualmente siamo circa 50 soci, alcuni onorari, e contiamo anche su amici italiani. Ho creato un legame tra la comunità cinese e la comunità italiana dell'Italia Ovest, e insieme abbiamo ottenuto il supporto di tre associazioni qui a Genova, tra cui l'Associazione Studenti Cinesi dell'Università di Città Constantinopoli e l'Università di Genova. Abbiamo anche ottenuto il supporto del Consolato Cinese di Firenze e del Comune di Genova, una città cosmopolita e ricca di storia. Il Comune di Genova ha avviato scambi con alcune città cinesi come Guangzhou, Shenzhen, Shanghai e Tianjin, tra le città più importanti della Cina. L'anno scorso, mi pare ci sia stata un'importante iniziativa di scambio con Guangzhou. È nostro obiettivo avere presto un gemellaggio. Ho chiesto al sindaco di Genova e al Comune se ci sia la possibilità di avviare una collaborazione tra città gemellate, forse coinvolgendo anche un'università e un conservatorio. Continueremo a cooperare e a condividere nuove idee e progetti”.

Ye Meike, ideatore del progetto “Festa di Primavera in piazza”, ha dichiarato in conferenza stampa: “È un'immensa gioia per me presentare il primo straordinario evento a sfondo cinese mai realizzato in città: il Capodanno Cinese, arricchito da un eccezionale concerto promosso dall'Associazione Culturale “Amici della Cina”. Desidero ringraziare di cuore il presidente, il signor Giovanni Wanli Zhou, per aver accolto con entusiasmo la mia proposta di organizzare questo evento così speciale. Voglio anche esprimere la mia gratitudine ad Andrea Sciallero e a Loredana Grubessich per il prezioso contributo e il sostegno che mi hanno offerto. Spero che insieme riusciremo a realizzare tante meravigliose iniziative”.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con un massimo di 218 posti a sedere.