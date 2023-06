La leggendaria pianista portoghese Maria João Pires chiude la stagione GOG al Carlo Felice

Prezzo non disponibile

Lunedì 5 giugno al Teatro Carlo Felice alle ore 20:30, si terrà l’ultimo concerto della Stagione GOG 2022/23. Per questo concerto salirà sul palco della GOG, dopo ben 18 anni di attesa, la pianista portoghese Maria João Pires.

Fra i migliori musicisti della sua generazione, Maria João Pires continua a emozionare il pubblico con l’integrità, l'eloquenza e la vitalità della sua arte. Pianista romantica per eccellenza, artista che ha fatto la storia della musica degli ultimi quarant’anni è in grado di trasmettere contemporaneamente grande energia, vitalità e dolcezza. Tutto ciò rende questo “un concerto imperdibile”. Per noi suonerà musiche di Schubert, Debussy e Beethoven.

Il concerto sarà registrato da RAI – Radio3