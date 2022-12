“Tutti i colori del dialogo - speciale Romania”, da Castello D'Albertis al centro storico

Sabato 3 dicembre alle ore 15, in occasione della Giornata Nazionale della Romania, Migrantour Genova presenta “Tutti i colori del dialogo-speciale Romania”, una passeggiata interculturale condotta da una accompagnatrice rumena, che racconterà un po’ di sé e delle cause alla base dell’immigrazione rumena in Italia.

Si parlerà delle problematiche di inclusione, di fenomeni sociali collegati emigrazione rumena come il fenomeno degli “orfani bianchi”, dell’imprenditoria rumena in Italia e dell’imprenditoria italiana in Romania, di simboli ai quali spesso viene associata la Romania, come per esempio il vampiro, delle feste tipiche che accomunano i due Paesi e di altre che ci differenziano, di personalità di spicco in vari ambiti, di cibo rumeno in Italia e di cibo italiano in Romania. Durante la passeggiata si rifletterà insieme sullo scambio culturale che deriva dallo scambio demografico ed economico tra Romania e Italia.

La passeggiata, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, partirà da Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, per poi condurre i partecipanti tra le vie del centro storico.

INFO

Richiesta la prenotazione entro le 17 del giorno precedente telefonando al numero 0102723820 oppure scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it