Prima Color Run in Valpolcevera: corsa non competitiva con party finale

Prima edizione in Valpolcevera per la Color Run: la coloratissima corsa amatoriale, con tanti getti di colore (di materiale 100% naturale e sicuro) durante tutto il percorso, parte sabato 10 giugno dalla Radura della Memoria per concludersi poi presso la sede del Municipio a Bolzaneto. All'arrivo festa finale e dj set. L'evento è organizzato dal Municipio V Valpolcevera, in collaborazione con A.S.D. LINK e le associazioni del territorio.

Costo di partecipazione: 6€ che comprende bustine di colore, pettorina e assicurazione. Potranno partecipare sia adulti che bambini accompagnati da un genitore. Iscrizioni su eventbrite.com

Programma

10:15 - Ritrovo con registrazione della presenza e consegna dei colori e pettorina

11:00 - Partenza

Color Party all'arrivo

Rientro al punto di partenza autonomo