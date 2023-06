Arrivano a Cogoleto i “Mercoledì Stellari” con musica, street food e aperture serali di negozi e parrucchieri

In arrivo a Cogoleto i “Mercoledì Stellari”. L'Associazione Commercianti Cogoleto (AssComGo), con il patrocinio del Comune di Cogoleto, propone infatti quattro aperture straordinarie serali infrasettimanali, per animare l'estate non soltanto nel weekend. Negozi e parrucchieri aperti con musica dal vivo, street food, letture, dj set e intrattenimento per bambini. Le date sono: mercoledì 5 luglio, mercoledì 19 luglio, mercoledì 2 agosto e mercoledì 16 agosto.

Le manifestazioni avranno luogno dalle 18:30 alle 22:30 lungo via Rati e via Colombo.