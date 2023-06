Manga, cosplay e fumetti a Cogoleto con la quarta edizione di CogoComix

Dopo il grande successo riscosso dalle edizioni precedenti, arriva a Cogoleto la quarta edizione del CogoComix, la divertente e partecipata manifestazione dedicata alla cultura POP orientale. Sabato 1° luglio Cogoleto diventerà dunque palcoscenico di personaggi dei fumetti e di curiosi: sono previste qualche centinaio di presenze.

La giornata sarà articolata come segue: dalle 9:30 ci si potrà iscrivere in Piazza Matteotti alla “Cosplay Hunting”; una caccia al tesoro a punti a coppie che si svolgerà per le vie del paese tramite l’applicazione CogoComix scaricabile dal playstore

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.cogocomix.ccxproject&gl=IT

Seguirà un pomeriggio di intrattenimento con le esibizioni della Phoenix Crew, i combattimenti con le spade laser dell’associazione LudoSport Italia e i tornei di videogiochi organizzati dalla Grifone Esport di Genova. Alle 15:30 sarà il momento della premiazione dei vincitori della Cosplay Hunting presso il Molo Speca, non mancherà anche la sfilata per il centro cittadino; seguiranno dalle 17 la gara Cosplay fino alle 19 circa con esibizioni e ulteriori premiazioni. L’evento proseguirà per tutta la serata e si concluderà con DJ SET. Insomma, una giornata all’insegna del divertimento e del buon umore, dove non mancheranno sorprese e novità grazie alla presenza di stand dove acquistare i propri gadgets “nerd”.

L’evento è stato creato, fortemente voluto e organizzato dalle sorelle Nikla e Selene Gallone, appassionate di Manga e fumetti dalla più tenera età, che seguono quest’ambito da anni coinvolgendo da sempre tutta la loro famiglia e i loro amici.

Con il patrocinio del Comune di Cogoleto la manifestazione si inserisce in un denso calendario di attività per migliorare e incrementare lo sviluppo ludico e culturale.

Programma completo:

Facebook: https://www.facebook.com/CogoComix