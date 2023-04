Clio Franconi, da Genova a Grenoble, fondatrice del Summit educazione positiva

Si terrà dal 17 al 21 aprile prossimo, on line, il Summit educazione positiva, rivolto a famiglie ed educatori di bambini da 0 a 5 anni. Lo organizza Clio Franconi, facilitatrice certificata in disciplina positiva, di origini genovesi, oggi residente a Grenoble. Dalla piattaforma online del Summit - l’evento è gratuito, previa iscrizione – sono passati, dal 2020 ad oggi, circa 9 mila partecipanti. All’edizione autunnale dell’ottobre 2022 gli iscritti erano più di 2 mila. Clio Franconi ha invitato, per l’evento, una trentina di professionisti dell’educazione, psicologi, pedagogisti, esperti della prima infanzia. I temi trattati sono parecchi: allattamento, educazione al sonno, consigli per il periodo della prima infanzia ma anche conciliazione vita-lavoro, di benessere emotivo, di equilibrio nella coppia e nella famiglia.

Ha detto Clio Franconi: «Le domande che hanno posto i genitori agli esperti, nel corso dell’ultimo Summit in particolare, sono il segnale di un aumento delle situazioni di stress all’interno delle famiglie. Molte mamme, ma anche i papà, sono oggi più consapevoli dell’importanza di mettere attenzione e ascolto nell’accudire ed educare i figli. Si sentono, però, oberati da ritmi pressanti del quotidiano, a volte imposti dalle condizioni di lavoro – tornato, dopo il Covid, alle rigidità di prima -, a volte causati dall’assenza di servizi di welfare. Molte famiglie avvertono il peso di aspettative, implicite o esplicite, nei loro confronti».

Obiettivo del Summit è iniziare a sostenere le famiglie per mezzo di un’informazione qualificata, a cura di esperti, sulle caratteristiche dell’età evolutiva del bambino da zero a cinque anni. Al tempo stesso, gli incontri vogliono anche dare modo, agli adulti, di acquisire consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie emozioni, nella prospettiva di raggiungere un equilibrio comune.

Come funziona il Summit educazione positiva?

Dal sito https://summit-educazione-positiva.com, previa iscrizione gratuita, si potrà accedere alle interviste video. Gli utenti potranno vedere gli incontri in qualsiasi momento tra le 7 del mattino e le 7 del giorno seguente. Ogni giorno sarà poi organizzato un incontro in diretta, della durata di circa un’ora, con alcuni degli esperti del Summit. Gli iscritti potranno partecipare alla diretta e rivolgere domande ai professionisti.