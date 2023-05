Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi si celebra la Giornata Mondiale delle Api

Sabato 20 maggio La Città dei Bambini e dei Ragazzi celebra la Giornata mondiale delle Api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017, con lo speciale laboratorio “Honey”.

Un orsetto goloso ci introduce nell’affascinante mondo delle api, indispensabili insetti da preservare. Attraverso letture, giochi, e laboratori creativi i partecipanti possono impare le regole per una corretta educazione ambientale perché tutti noi, attraverso piccoli gesti, possiamo salvare il pianeta! Le nuove generazioni sono i veri abilitatori al cambiamento; per questo Honey lancia una nuova sfida, insegnare la biodiversità ai bambini.

Le api e gli impollinatori sono organismi minacciati. I pesticidi e la crisi climatica mettono a rischio la loro sopravvivenza, provocando un grave danno ecologico. Senza le specie impollinatrici selvatiche molte specie di piante si estinguerebbero. Gli insetti impollinatori non sono solo api (domestiche e selvatiche) e sirfidi, ma anche farfalle, falene, alcuni coleotteri e vespe. L’ape domestica da miele occidentale (Apis mellifera) è la specie più conosciuta, utilizzata dagli apicoltori per la produzione di miele e altri prodotti come: propoli, pappa reale e cera.

L’attività, della durata di circa 1 ora, è prevista in diversi orari: alle 10:30, 12:00, 14:30 e 16:00. Compresa nel biglietto di ingresso, è ad accesso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili (max 20 bambini con i loro accompagnatori).

Il laboratorio s’ispira all’omonimo libro polisensoriale pubblicato da ERGA edizioni nel 2022 per le autrici Valentina Bove, Elisabetta Saturno e Lucrezia Giarratana, con il contributo di Coop Liguria. Elisabetta Saturno, direttrice della biblioteca A. Sasso di Ceriale, introdurrà il laboratorio narrando una storia in rima sulle api ed alcuni abitanti del bosco, con l’utilizzo di un teatrino Kamishibai, ovvero un teatrino in valigia ideato per narrare storie attraverso le immagini. Valentina Bove, apicoltrice e presidente dell’Associazione ApiGenova, svelerà i segreti delle api e la loro complessa vita sociale; mostrerà come è fatta un’arnia e come si produce il miele. Lucrezia Giarratana, artista, coinvolgerà grandi e piccini in un laboratorio cartografico per realizzare un sorprendente gadget a tema. Infine, lo staff della Città dei Bambini e dei Ragazzi proporrà un’attività di coding utilizzando “api robot”.

Al termine dell’esperienza, tutti i bambini riceveranno un sacchetto, omaggio di ApiGenova, al cui interno troveranno: un piccolo barattolino di miele (da consumarsi fuori della struttura col consenso degli accompagnatori); un pieghevole esplicativo per visitare l’apiario di Struppa; la locandina “Adotta un alveare”. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro Honey a prezzo scontato e il miele di Valentina Bove.

Lo speciale appuntamento arricchisce l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista. Ai più piccoli – fino ai 4 anni di età – è riservata Splash, un’area con ambientazione sottomarina, pavimento antitrauma, arredi morbidi e grandi personaggi fuori scala dove i bambini possono vivere un’esperienza tattile e sensoriale, mettere in gioco le proprie abilità e competenze e sperimentare la percezione dello spazio e del proprio corpo, sviluppando le capacità motorie e stimolando la propria fantasia. Un tavolo da disegno offre inoltre uno spazio in cui esprimersi e una parete calamitata accoglie gli elaborati. Sono presenti infine pannelli sensoriali a parete per stimolare lo sviluppo psico-motorio dei bambini.

Altre quattro aree dedicate ai sensi – una sala per l’udito, una per il tatto, una per gusto e olfatto e una per la vista - propongono installazioni adatte a tutti, bambini, ragazzi e adulti, con vari gradi di complessità e obiettivi di apprendimento a seconda della fascia di età dei fruitori. L’esperienza di approfondimento proposta in ogni sala viene anticipata da portali di grande impatto scenografico che costituiscono exhibit interattivi che introducono di volta in volta i visitatori al tema. Le installazioni, a seconda del tema presentato, propongono una fruizione singola, a coppie o a piccoli gruppi. La “Casa in costruzione” è un vero e proprio cantiere a misura di bambino (3-5 anni), inserito in un contesto dedicato alla città sostenibile, in cui i piccoli visitatori, equipaggiati di giubbino e caschetto, si dividono i compiti e scoprono i segreti delle costruzioni.

La visita al nuovo experience museum è su prenotazione obbligatoria con ingressi ogni ora, dalle ore 10 alle ore 17 (chiusura struttura ore 19). La struttura è aperta tutti i giorni dell’anno.