Cineversity presenta: i sessant'anni di Buñuel

Ultimo incontro del mese di novembre, martedì 29 verrà proiettato al CineClub Nickelodeon di Genova (Via della Consolazione, 5r) la nota pellicola di Luis Buñuel, El ángel exterminador (1962). Il film si inserisce, a sessant’anni dalla sua première, sia nell’appendice del nostro festival permanente, ovvero «Cineversity presenta...», che nel Festival del Cine Español y Latinoamericano, in corso qui a Genova fino al 15 dicembre.

L’ingresso in sala comincia a partire dalle ore 19:30 e gli spettatori avranno modo di gustare, sino all’inizio dell’opera alle ore 21:15, dell’ottima sangria artigianale preparata dai membri di Cineversity, che presenzieranno allo spettacolo. Il prezzo del biglietto è di 5 euro, sia per gli studenti e docenti universitari che per gli spettatori esterni.

Chi volesse prenotare o acquistare già il suo biglietto, può contattare il CineClub al numero di telefono 010589649 o inviando una e-mail all’indirizzo info@cineclubnickelodeon.it. Il lavoro cinematografico verrà proiettato in lingua originale e supportato dai sottotitoli italiani, redatti dagli studenti UniGe di iberistica del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne.

Buena vision!

La redacción Cineversity