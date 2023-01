Al Cinema Sivori arriva la proiezione della domenica mattina

Circuito Cinema Genova aggiunge un appuntamento inusuale nelle sale cinematografiche cittadine: la visione di un film la domenica mattina alle 11 al Cinema Sivori. L’esperimento inizia domenica 15 gennaio con la proiezione di “Grazie ragazzi”, la nuova commedia con Antonio Albanese, e della “Fata combinaguai”, animazione per bambini, più un terzo titolo in via di definizione.

Dopo avere accolto circa 6.000 studenti delle scuole genovesi di ogni ordine e grado nella settimana precedente il Natale grazie all’ufficio di Circuito Cinema Scuole, tra Natale e il 31 dicembre nei sei cinema storici di Circuito (America, Ariston, City, Corallo, Odeon e Sivori) sono affluiti quasi 1.500 spettatori al giorno per un totale di oltre 10.000 persone. Un buon recupero non scontato rispetto ai numeri record del 2019, prima della pandemia. Il pubblico genovese sta quindi tornando nelle sale, apprezzando l’emozione della visione collettiva di un prodotto pensato e realizzato per essere visto nella concentrazione di un luogo fornito non solo del grande schermo ma di una proiezione di alta qualità tecnologica.