Cinema all'aperto a Rivarolo con l'arena estiva dell'Albatros

I migliori titoli della stagione e le anteprime più attese arrivano all'arena estiva del Cinema Albatros di Rivarolo, da venerdì 0 luglio con spettacoli tutte le sere alle 21,30.

L'arena si trova al fianco del cinema in via Roggerone 8. La biglietteria apre alle 21.

La disposizione dei posti segue l'attuale normativa covid e solo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare possono sedersi vicini. È disponibile un parcheggio gratuito e il servizio bar.

I possessori di abbonamento possono prenotare i posti scrivendo al numero 392.5331073. Il biglietto verrà immediatamente emesso e dovrà essere ritirato in biglietteria entro l'inizio dello spettacolo.

Prezzi: intero 6,50 euro, over60 6 euro, ragazzi con meno di 10 anni 5,50 euro, soci DLF 5 euro.

In caso di annullamento per maltempo, il biglietto resta valido per un altro titolo.

Programma

9 luglio: Burraco fatale

10 luglio: Voyagers

11 luglio: Voyagers

12 luglio: A quiet place II

13 luglio: Crudelia

14 luglio: The Father

15 luglio: Maledetta primavera

16 luglio: Nomadland

17 luglio: Bohemian Rhapsody

18 luglio: Tutti per Uma

19 luglio: Agente speciale 117 Missione Cairo

20 luglio: Agente speciale 117 Missione Cairo

21 luglio: Black Widow

22 luglio: Black Widow

24 luglio: I Croods II

25 luglio: I Croods II

26 luglio: Rifkin Festival

27 luglio: Il cattivo poeta

28 luglio: School of mafia

29 luglio: Raya e l'ultimo drago

30 luglio: Escape Room II

31 luglio: Escape Room II

